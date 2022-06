Neuer Korruptionsprozess gegen ehemaligen FPÖ-Chef Strache

WIEN: Der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache steht ab Dienstag erneut in einem Korruptionsprozess vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-jährigen Ex-Chef der rechten FPÖ Bestechlichkeit vor. Laut Anklage soll ein Immobilienunternehmer 10.000 Euro an einen parteinahen Verein gespendet und dafür einen Aufsichtsratsposten beim staatlichen Autobahnbetreiber Asfinag erhalten haben. Der Unternehmer ist wegen Bestechung angeklagt. Der Prozess am Landesgericht Wien soll bis Ende Juni dauern.

Voriges Jahr war Strache in einem andere Fall wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Richterin sah es als erwiesen an, dass Strache einem Parteispender und Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen hatte.

Strache war ab 2017 Vizekanzler unter dem konservativen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er trat 2019 im Zuge des sogenannten Ibiza-Skandals zurück, der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt nicht nur gegen Strache, sondern auch gegen Kurz und sein Umfeld auslöste.