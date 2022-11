Von: Björn Jahner | 22.11.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Industrieministerium will neue Gesetze erlassen, die sicherstellen, dass auf dem thailändischen Markt nur Kindersitze angeboten werden, die dem thailändischen Industriestandard (TIS) 3418-2565 entsprechen. Das Gesetz soll sowohl für die Produktion im eigenen Land als auch Importe gelten.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem der Ausschuss für Industriestandards am 14. November 2022 Kindersitze als kontrollierte Produkte zugelassen hatte, erklärte Industrieminister Suriya Jungrungreangkit am Dienstag der Presse. „Dieser Schritt zielt auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Erleichterung der Kaufentscheidung der Verbraucher ab“, so der Industrieminister.

Das Ministerium werde laut Khun Suriya eine öffentliche Anhörung einleiten und die Gesetzgebung beschleunigen, um sicherzustellen, dass sie bis zum nächsten Jahr durchgesetzt wird. „Die Gesetzgebung wird gleichzeitig mit der Erteilung von Genehmigungen für die Herstellung oder den Import von Kindersitzen an die Unternehmer durchgeführt“, fügte er hinzu.

Der Industriestandard TIS 3418-2565 wurde im Oktober dieses Jahres eingeführt und besagt, dass Kindersitze einen Aufprallsimulationstest bestehen müssen, einschließlich eines Aufpralls auf die Vorderseite mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde und eines Aufpralls auf die Rückseite mit 30 Kilometern pro Stunde.

Der Test wird auf der Grundlage des Gewichts von Kindern durchgeführt: unter 10 Kilogramm, unter 13 Kilogramm, 9 bis 18 Kilogramm, 15 bis 25 Kilogramm und 22 bis 36 Kilogramm.