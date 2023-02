Von: Björn Jahner | 18.02.23

BANGKOK: Laut Dr. Thares Krasanairawiwong, Leiter der Abteilung für Seuchenkontrolle (DDC), wird das Gesundheitsministerium nächsten Monat mit der Einführung des bivalenten Covid-19-Impfstoffs BA.1 von Pfizer beginnen.

Er sagte, dass der von Südkorea gespendete Impfstoff in Form von Auffrischungsimpfungen an gefährdete Personen, die so genannte „608“-Gruppe, verabreicht werden soll, zu der ältere Menschen und Personen mit chronischen Erkrankungen sowie medizinisches Personal und Mitarbeiter an vorderster Front gehören.

Es wird erwartet, dass das Ministerium für medizinische Wissenschaften seine Inspektion des Impfstoffs in dieser Woche abschließt, und das DDC nächste Woche mit der Verteilung der Dosen beginnen wird, sagte er.

Seoul hat 501.120 Dosen dieses Impfstoffs zur Verfügung gestellt, um Thailand dabei zu helfen, die laufende Ausbreitung von Untervarianten wie XBB.1.5 (Kraken) und CH.1.1 (Orthrus) wirksamer einzudämmen.

Die zweite Generation eines bivalenten Impfstoffs wurde durch die Kombination von Molekülen der Spiel-Proteine des ursprünglichen Virus und der Omicron-Variante entwickelt.

Dr. Thares sagte jedoch, dass die Bevölkerung auf Wunsch eine Auffrischungsimpfung erhalten könne, und fügte hinzu, dass die zweite Charge von 1 Million Dosen aus Frankreich nächsten Monat eintreffen soll.

Er betonte, dass Thailand über einen ausreichenden Vorrat an Covid-19-Impfstoffen für die Verteilung verfüge und es unwahrscheinlich sei, dass weitere Käufe für die Verwendung im nächsten Jahr getätigt würden.

Der DDC-Generaldirektor rief die Öffentlichkeit dazu auf, sich keine allzu großen Sorgen über das Marburg-Virus zu machen, das sich derzeit in Zentralafrika ausbreitet und in dieser Region bereits sechs Todesopfer gefordert hat.

Er wies darauf hin, dass es für Reisende aus Äquatorialguinea und seinen unmittelbaren Nachbarländern jetzt Screening-Maßnahmen gebe, um eine Übertragung zu verhindern, und fügte hinzu, dass die Zahl der Reisenden aus dieser Region gering sei.