BANGKOK: Mit 41 neuen Covid-19-Toten hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Mittwoch einen neuen Höchstwert an täglichen Todesfällen gemeldet. Das bisherige Rekordhoch lag bei 34 am 12. Mai. Das Land verzeichnete zudem in den letzten 24 Stunden 2.455 neue Infektionen. Darunter waren 479 Patienten in Gefängnissen.

In der dritten Welle von Covid-19 seit dem 1. April stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 109.031, und die der Toten auf 779. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 873 und die Zahl der Infektionen auf 137.894.

Laut Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des CCSA, waren die 41 neuen Todesopfer zwischen 29 und 86 Jahre. 25 waren Männer und 16 Frauen. 16 Toten waren in Bangkok, sieben in der Provinz Samut Prakan, drei in Nonthaburi, je zwei in Chonburi und Pathum Thani und je einer in Sing Buri, Sukhothai, Udon Thani, Narathiwat, Loei, Sakon Nakhon, Nakhon Sawan, Prachin Buri, Trang, Nakhon Si Thammarat und Samut Sakhon.

Bangkok verzeichnete erneut die meisten lokalen Infektionen - 975 -, gefolgt von 259 in Phetchaburi, 122 in Nonthaburi, 100 in Samut Prakan, 61 in Pathum Thani, 42 in Songkhla, 40 in Chonburi, 30 in Tak, 24 in Surat Thani und 21 in Samut Sakhon. In Bangkok gab es einen neuen Cluster mit 12 Fällen im Gebiet Saphan Lek.

Am Dienstag waren 16 Provinzen frei von neuen Covid-19-Fällen: Phitsanulok, Roi Et, Ang Thong, Surin, Phetchabun, Phichit, Kamphaeng Phet, Trat, Uttaradit, Chai Nat, Nong Khai, Phang-nga, Amnat Charoen, Mae Hong Son, Mukdahan und Bung Kan.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Mittwochmorgen zwei weitere Todesfälle und 40 neue Infektionen. Auf die Stadt Chonburi entfallen 22 Fälle, auf Pan Thong 8, auf Sri Racha 5, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 3 und auf Ban Bueng 1. Ein Patient hat seinen Wohnsitz in einer anderen Provinz. Seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April hat es in der Provinz Chonburi 4.343 Infizierte und 21 Todesfälle gegeben.