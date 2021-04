Neuer HÃ¶chststand bei Coronatoten in Thailand

BANGKOK: Thailand meldete am Dienstag 15 neue Coronavirus-Todesfälle und stellte damit zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen während der dritten Viruswelle einen neuen Tagesrekord auf. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 163.

Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, bestätigte, dass die 15 neuen Todesfälle alle thailändische Staatsangehörige waren - neun Männer und sechs Frauen im Alter von 24 bis 88 Jahren.



Neun von ihnen starben in Bangkok, zwei in Nakhon Sawan und je einer in den Provinzen Chaiyaphum, Phetchaburi, Samut Prakan und Saraburi. Die meisten von ihnen hatten chronische Krankheiten wie Diabetes, Nierenerkrankungen, obstruktive Lungenerkrankungen, Asthma, Herzerkrankungen und Krebs. Überwiegend hatten sich die Frauen und Männer in der Familie, am Arbeitsplatz, in Vergnügungsstätten und auf Märkten angesteckt. „Die Zeiten zwischen der Bestätigung der Infektion und dem Tod reichten meist von 1 bis 6 Tagen. Einer der Todesfälle trat nach 16 Tagen ein", erläuterte Dr. Taweesilp.



Die Regierung meldete außerdem 2.179 neue Coronavirus-Fälle, womit sich die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 59.687 erhöhte. Bangkok verzeichnete 993 neue Fälle, Nonthaburi 149, Pathum Thani und Samut Prakan jeweils 93, Chonburi 80, Surat Thani 62, Samut Sakhon 61, Chiang Mai 60, Nakhon Ratchasima 33 und Ayutthaya 30. Von den 77 Provinzen hatten sieben mindestens 50 Fälle, 25 mindestens zehn und 52 weniger als zehn.



In der dritten Welle von Covid-19 wurden in diesem Monat 30.824 Fälle bestätigt, darunter 10.069 in Bangkok, 3.292 in Chiang Mai und 2.043 in Nonthaburi. Die Zahl der Todesfälle in diesem Monat beträgt 69.



Einen Todesfall und 80 neue Covid-19-Infektionen meldete das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi am Dienstagmorgen. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfallen 33 neue Fälle, auf die Stadt Chonburi 29, auf Sri Racha 9, auf Pan Thong 4, auf Bor Thong 3 sowie auf Sattahip und Ban Bueng jeweils 1. Der Todesfall ist der erste in der Provinz Chonburi seit dem Ausbruch der dritten Coronawelle.