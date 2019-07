KARLSRUHE (dpa) - Im Mordfall des deutschen CDU-Politikers Walter Lübcke hat ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) einen neuen Haftbefehl gegen den Verdächtigen Stephan E. erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Das teilte die Bundesanwaltschaft (GBA) am Dienstag in Karlsruhe mit.

E. soll Anfang Juni den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke erschossen haben. Der neue Haftbefehl ersetzt den des Amtsgerichts in Kassel von Mitte Juni. Er ist aus formalen Gründen nötig, weil die GBA die Ermittlungen inzwischen übernommen hat. E. sitzt bereits seit Mitte Juni in Untersuchungshaft.

Am Morgen war der 45-Jährige mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht und dann vom Areal der Bundesanwaltschaft auf das BGH-Gelände gefahren worden. Dort wurde er dem Richter vorgeführt.

E. hatte gestanden, Lübcke Anfang Juni neben seinem Haus getötet zu haben. Der 45-Jährige ist mehrfach vorbestraft und war in früheren Jahren durch Kontakte in die rechtsextreme Szene aufgefallen. Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden.