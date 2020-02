Neuer Golfplatz im Siam Country Club

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 03.02.20

THAILAND: Anfang Januar hat die Siam Motors Group in ihrem Siam Country Club Pattaya den vierten Golfplatz namens Rolling Hills mit 18 Löchern auf 660 Rai eröffnet. Die Baukosten betrugen 750 Millionen Baht, für das Areal mussten 1,98 Milliarden Baht aufgewendet werden.

Die Gruppe hofft, dass der Ausbau des Flughafens U-Tapao eine große Anzahl von Touristen und Führungskräfte anziehen wird, die in der Region Pattaya Golf spielen wollen. Der Club rechnet in diesem Jahr mit 190.000 Golfern, nach durchschnittlich 170.000 im Zeitraum 2014 bis 2019. Der Siam Country Club ist Thailands größter Golfplatz und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Er bietet jetzt vier Golfplätze mit insgesamt 81 Löchern. Der Old Course hat 18 Löcher, Plantation 27 Löcher, Waterside 18 Löcher und Rolling Hills 18 Löcher. Auch der neue Platz entspricht internationalen Standards. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Siam Motors Group mit drei Plätzen einen Umsatz von 520 Millionen Baht.