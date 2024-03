Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.24

Pichai Chunhavajira, baldiger Finanzminister Thailands, könnte das Land in eine neue Ära führen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Gerüchteküche brodelt in der thailändischen Hauptstadt. Pichai Chunhavajira, der Vorsitzende der Stock of Thailand (SET), soll der nächste Finanzminister werden. Er würde Srettha Thavisin nachfolgen, der aktuell das Amt des Premierministers sowie des Finanzministers innehat.

Pichai Chunhavajira, derzeit Vorsitzender der Stock of Thailand (SET), steht Gerüchten zufolge kurz davor, als nächster Finanzminister Thailands ernannt zu werden. Er soll Premierminister und Finanzminister Srettha Thavisin nachfolgen, wie eine Nachrichtenquelle am Dienstag enthüllte. Diese Änderung wird zum Ende der aktuellen Parlamentssession am 9. April erwartet, so die Quelle. Zudem soll der Schritt Srettha Thavisin entlasten und es ihm ermöglichen, sich vollständig auf seine Aufgaben als Premierminister zu konzentrieren.

Pichai, 75, wurde am 14. September 2023 zum Berater von Premierminister Srettha ernannt.

Eine beeindruckende Laufbahn

Er wurde am 6. Februar dieses Jahres zum 18. Vorsitzenden der SET gewählt, als Nachfolger von Prasarn Trairatvorakul, der seine dreijährige Amtszeit als Vorsitzender des SET-Vorstands beendet hatte.

Pichai ist Absolvent der Thammasat-Universität mit einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und hält einen Master in demselben Fach von der Indiana University of Pennsylvania.

Seit 2012 ist er Vorsitzender des Vorstands von Bangchak und war von 2014 bis 2017 auch Mitglied des Vorstands der Bank of Thailand. Von 2001 bis 2013 diente er als Direktor von PTT Exploration and Production Plc.

Pichai gehörte zu den 7 Zeugen, die von der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra der Nationalen Anti-Korruptionskommission vorgestellt wurden, um während des Korruptionsprozesses bezüglich ihres Regierungsprogramms zur Reissubvention eine Aussage zu machen. Yingluck wurde 2017 in Abwesenheit wegen Fahrlässigkeit bei der Implementierung des Programms zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Ein Blick in die Zukunft Die bevorstehende Ernennung Pichais könnte signifikante Veränderungen für Thailands Wirtschafts- und Finanzpolitik bedeuten. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen sowohl in der Wirtschaft als auch im Finanzsektor bringt Pichai ein tiefes Verständnis und eine breite Perspektive in das Amt ein. Diese Eigenschaften könnten ihm dabei helfen, Thailands Wirtschaft durch herausfordernde Zeiten zu navigieren und gleichzeitig für Stabilität und Wachstum zu sorgen.