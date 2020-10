Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.20

NAKHON NAYOK/SARABURI: Die Expressway Authority of Thailand (Exat) hat einen Vertrag über den Bau eines 104 km langen, aufgeständerten Expressways zwischen Nakhon Nayok und Saraburi unterzeichnet.

Der 80-Milliarden-Baht Vertrag für den Expressway Chalong Rat-Nakhon Nayok-Saraburi wurde am Mittwoch zwischen Exat, Chotichinda Consultants Co. und Epsilon Co. im Beisein von Verkehrsminister Saksayam Chidchob unterzeichnet. Der neue Highway mit drei Fahrspuren in jede Richtung wird die Staus auf der Phahon Yothin Road und anderen damit verbundenen Routen erheblich reduzieren. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen, die Eröffnung für 2025. Die Mautgebühren für vierrädrige Fahrzeuge werden zwischen 25 Baht und 190 Baht liegen.