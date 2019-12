Neuer Direktflug: Phuket-Taipeh

Von: Björn Jahner | 21.12.19

THAILAND: Zwei Wochen vor dem thailändischen Neujahrsfest Songkran lanciert Eva Air am 2. April einen neuen Direktflug zwischen der südkoreanischen Hauptstadt Taipeh und der Urlaubsinsel Phuket im Süden von Thailand.

Die Route wird dienstags, donnerstags und samstags mit einem Airbus A330-200 mit 252 Sitzplätzen in der Economy-Class und 24 Sitzplätzen in der Business-Class („Royal Laurel Class“) bedient. Am Phuket International Airport startet die Maschine um 15.30 Uhr und erreicht Taipeh um 21 Uhr Ortszeit.

Zurück geht es um 11.05 Uhr Ortszeit am Folgetag, Landung auf Phuket um 14.20 Uhr. Eva Air ist die einzige Fluggesellschaft, die die Route mit einem Direktflug bedient. Mehr erfahren Sie über die Webseite: EVA Air.