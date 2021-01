Dr. Yong Poovorawan, Virologe an der Chulalongkorn-Universität. Foto: The Nation

BANGKOK: Bei einer vierköpfigen britischen Familie aus Kent wurde das mutierte Coronavirus aus dem Vereinigten Königreich gefunden. Das bestätigte Dr. Yong Poovorawan, Virologe an der Chulalongkorn-Universität.

Der Experte berichtete auf Facebook, dass das Zentrum für Spezialisierung in klinischer Virologie an der medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität den Stamm des Virus entschlüsselt und eine britische Coronavirus-Mutante, auch bekannt als B.1.1.7-Mutante, gefunden hat. Die Familie aus England wurde in einem alternativen staatlichen Quarantäne-Hotel unter einer privaten Krankenhausbetreuung isoliert, um sicherzustellen, dass sich das Virus in Thailand nicht ausbreitet. Dieser Stamm erleichtere die Übertragung, verschlimmere die Krankheit aber nicht, sagte Dr. Yong. Er fügte hinzu, die thailändische Bevölkerung könne beruhigt sein, das Virus habe noch keine Chance, sich im Land zu verbreiten.