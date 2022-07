Von: Björn Jahner | 29.07.22

PATTAYA: Am 9. Juli 2022 feierte der Pattaya International Rotary Club mit einer gelungenen und abwechslungsreichen Gala im Ballsaal des vornehmen Royal Cliff Grand Hotel auf dem Pratumnak-Hügel seine Gründung.

„Wir wollten einen Club gründen, der vielfältig ist, eine jüngere Mitgliedschaft hat, praktische Projekte durchführt und dabei die neuesten Technologien einsetzt und wir wollten neue Führungsideen, die sich an den sieben Schwerpunkten von Rotary International orientieren“, erklärt Gründungspräsidentin Jana Keightley, die bereits seit acht Jahren überzeugte Rotarierin ist. Pattayas neuester Rotary Club hat 24 Mitglieder aus einem breiten Spektrum von Berufen und 12 verschiedenen Nationalitäten. Viele von ihnen wussten vor vier Monaten noch nicht, was Rotary ist. Dies inspirierte Jana Keightley noch mehr, die universelle Rotary-Botschaft zu verbreiten.

Paul Jackson and Friends, Paul Rosenberg, Rolf Rüegg und weitere Musiker sorgten für eine volle Tanzfläche.

Frauen stärken

Auch bei den Zielsetzungen unterscheidet sich Pattayas neuester Rotarier-Zusammenschluss von den zahlreichen anderen Serviceclubs der Stadt. „Wir wollen Frauen stärken, indem wir ihnen in den Bereichen Business, Wirtschaft und Bildung helfen und für jüngere Mitglieder einen ‚Rotoract Club‘ gründen, in dem wir sie in Führungsaufgaben ausbilden. Sie sind die Zukunft von Rotary“, so die Gründungspräsidentin.

Nachwuchs fördern

Weitere Projekte des Clubs sind die Finanzierung und Verwaltung von Umweltprojekten mit den Schwerpunkten auf Abfallbeseitigung und Recycling sowie dem Schutz und die Anpflanzung einheimischer Pflanzen und Bäume in Parks und Naturschutzgebieten. Das nachhaltige Bewusstsein des Clubs wird auch mit dem Anbau von Biolebensmitteln für den Verkauf und für die Selbstversorgung sowie Strandreinigungen zum Ausdruck gebracht. Mädchen und jungen Frauen will der Club Aufklärung und Unterstützung beim Erwachsenenwerden bieten, so Jana Keightley.

Gründungspräsidentin Jana Keightley ist das Gesicht des neuesten, internationalen Rotary-Clubs Pattayas.

Insgesamt viele lebensnahe und lobenswerte Ziele, die sich der neue Club auf seiner erfrischend locker konzipierten Gründungsfeier auf die Fahne geschrieben hat. Mit einem opulenten Buffet, Livemusik der angesagtesten Expat-Musiker Pattayas, Cabaret-Shows, traditionellen thailändischen Tänzen, einer Wohltätigkeits­tombola und vielen weiteren Höhepunkten wurde ausgelassen und fröhlich gefeiert.

Weitere Informationen unter www.facebook.com/RCPIThailand.