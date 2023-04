Neuer Chef Ermotti will UBS-Kurs beibehalten

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.23

Schweizer UBS-Bank hinter den Statuen an der Fassade der Alten Oper in Frankfurt. Foto: epa/Mauritz Antin

ZÜRICH: Nach der Übernahme des Konkurrenten Credit Suisse will der künftige Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio Ermotti, den bisherigen Kurs beibehalten. «Ich bleibe dabei, dass das Modell dasjenige der heutigen UBS sein sollte», sagte Ermotti der Mailänder Wirtschaftszeitung «Sole 24 Ore». Zu den Kernmerkmalen zählten eine zentrale Rolle für das Vermögensverwaltungsgeschäft und die Begrenzung des Investmentbankings und der damit verbundenen Risiken.

Die kriselnde Schweizer Großbank Credit Suisse war Mitte März per Notverkauf an die UBS aufgefangen worden. Ermotti übernimmt am Mittwoch das Ruder bei der UBS, die er bereits bis 2020 geleitet hatte. Er trat Befürchtungen entgegen, das Institut werde nach der Übernahme des Rivalen Credit Suisse zu groß.