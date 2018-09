PATTAYA: Sontaya Khunpluem, der am Dienstag zum neuen Bürgermeister von Pattaya ernannt wurde, gab auf einer Pressekonferenz am Freitag bekannt, dass seine Familie die bisher ausgebliebenen Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe übernehmen werde, die seinem Vater im Jahr 2012 vom Provinzgericht Chonburi in einem Korruptionsfall auferlegt wurden.

Somchai Khunpluem, besser bekannt als „Kamnan Poh“ oder der „Parte von Chonburi“, wurde damals von der Stadt Pattaya auf Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Baht verklagt und wegen Bestechung zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Gegen Zahlung einer Kaution blieb er jedoch auf freiem Fuß. Dem ehemals einflussreichsten Politiker der Ostküste wurde vorgeworfen, der Stadt Pattaya für die Errichtung einer Mülldeponie ein 150 Rai großes Gelände in Khao Mai Kaew zu einem überteuerten Preis verkauft zu haben.



Beschlagnameverfahren steht noch bevor

Sontaya beteuerte, für den fehlenden Betrag aufzukommen, falls die 40 Grundstücke seines Vaters weniger als 100 Millionen Baht wert seien, die vom Legal Execution Department zur Versteigerung beschlagnahmt werden sollen. Gemäß einem Sprecher der rechtsdurchsetzenden Abteilung müsse die Stadt Pattaya als geschädigte Partei die Landabteilung erst noch aufsuchen, um den Wert der Ländereien von Somchai überprüfen zu lassen, bevor das Beschlagnahmeverfahren beginnen könne.



„Macht euch keine Sorgen. Wir werden dem Gerichtsurteil Folge leisten und wenn das Land weniger als 100 Millionen Baht wert ist, würden wir uns freuen, den Rest zu bezahlen“, zitierte ihn die Zeitung „The Nation“.



Anti-Korruptions-Aktivist warnt vor Interessenkonflikt

Unterdessen sagte der Anti-Korruptions-Aktivist Veera Somkwamkid, Generalsekretär des „People’s Network against Corruption“, dass die Ernennung von Sontaya als Bürgermeister von Pattaya die Vollstreckung des Gerichtsurteils gegen Somchai beeinträchtigen könnte und warnte vor einem Interessenkonflikt. Im Schadensfall, sei dann Premierminister Prayut Chan-o-cha verantwortlich, der Sontaya für die Ausführung des Amts bestimmt hatte, forderte Veera.



Prayut antwortete darauf, dass Sontaya nichts mit der Korruption seines Vaters zu tun habe. Nach Aussage des Premiers sei Sontaya für die Arbeit als Bürgermeister gut geeignet und es würden keine Gründe vorliegen, die ihn bei der Ausführung des Amtes hindern. Prayut wies auch die Vorwürfe zurück, dass die Ernennung von Sontaya ein politischer Kompromiss zwischen der Junta und dem Khumpluem-Clan sei, eine der politisch einflussreichsten Familien der Ostküste.