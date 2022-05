Von: Björn Jahner | 31.05.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

PATTAYA: Der neue Bürgermeister der Touristenmetropole hat kürzlich die Pattaya Walking Street inspiziert. Im Fokus seines Kontrollgangs stand der Baufortschritt für die unterirdische Verlegung der Strom- und Kommunikationskabel in der weltweit einschlägig bekannten Rotlichtmeile. Er erwartet, dass die Arbeiten innerhalb eines Monats abgeschlossen sein werden, teilte Poramet Ngampichet der Presse mit.



Auf seinem Kontrollbesuch wurde Khun Poramet von neu gewählten Mitgliedern des Stadtrats von Pattaya und von Mitarbeitern der Elektrizitätsbehörde der Provinz (PEA) begleitet.



Die Walking Street in Pattaya ist eine von neun Gebieten in vier Großstädten, die für die Entfernung von Freileitungen vorgesehen sind. Bei den anderen drei handelt es sich um Chiang Mai im Norden, Korat im Nordosten und Hat Yai im tiefen Süden. Die Behörden hoffen, dass sie mit dieser Maßnahme die Zuverlässigkeit des Stromnetzes für diese Städte verbessern und die Zahl der Stromausfälle verringern können.



Khun Poramet folgend sei die Walking Street Pattayas Hauptfußgängerzone für Touristen. Da ausländische Reisende bereits wieder in die Stadt zurückkehren, insbesondere indische Touristen, habe er sich für einen Kontrollbesuch in der Walking Street entschieden, erklärte er.



Der Bürgermeister zeigte sich zufrieden über den Baufortschritt und teilte der Presse mit, dass die Arbeiten voraussichtlich in einem Monat abgeschlossen sein werden und die Strommasten bis Anfang nächsten Jahres entfernt werden sollen. Auch die Fußwege und die Straßenbeläge werden bis August oder September, also rechtzeitig vor dem Beginn der touristischen Hochsaison, fertig sein, so Khun Poramet.



Darüber hinaus versicherte er, dass das Problem der Baumaterialien, die sich auf den Gehwegen stapeln, bereits gelöst wurde und dass die Walking Street nach Abschluss der Renovierungsarbeiten sowohl für Einheimische als auch für Touristen schön und nachhaltig nutzbar sein wird.