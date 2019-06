Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

BANGKOK: Seit Montag verkehren Boote zwischen Bang Wa (Khlong Phasi Charoen) und Tha Chang (Fluss Chao Phraya). Während des sechsmonatigen Testlaufs sind die Fahrten kostenlos.

Der Service startet am Pier Bang Wa in der Nähe der BTS-Station Bang Wa und verläuft entlang des Kanals Phasi Charoen, bevor die Boote in den Bangkok Yai-Kanal und dann in den Fluss Chao Phraya abbiegen. An fünf Piers wird angehalten: Bang Wa, Tempel Intharam, Brücke Phra Phuttha Yodfa, Rajini und Tha Chang. Der Bootsservice ist drei Mal täglich verfügbar. von 6 bis 9 Uhr im Abstand von 30 Minuten; von 9 bis 19 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Den neuen Dienst der Stadtverwaltung hat Premierminister Prayut Chan-o-cha initiiert. Geplant waren vier neue Schiffsrouten: zwischen dem Bang Wa und Tha Chang, zwischen Hua Lampong und Devarajakunchorn, zwischen Sri Boonruang und Paseo Mall und zwischen Bang Wa und Kamphaeng.