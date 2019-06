Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.19

BANGKOK: Die Charoen Pokphand Group (CP) und die chinesische Foton Motor Group wollen mit einer Investition von 500 Millionen Baht über ein Joint Venture in Thailand Fahrzeuge montieren.

Das neue Unternehmen plant die Herstellung von Pick-ups, Lastwagen, Bussen und Limousinen unter den Marken Auman, Aumark und AUV. Das Projekt ist für den Konzern CP das zweite Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen. Seit dem Jahr 2012 stellen CP und SAIC mit Sitz in Shanghai in Thailand MG-Autos her. Die Produktionsstätte von SAIC Motor-CP befindet sich in Chonburi und hat eine Kapazität von 100.000 Fahrzeugen jährlich. Im ersten Quartal dieses Jahres hat SAIC beim Verkauf seiner MGs den achten Platz aller Autohersteller erreicht.