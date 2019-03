Von: Björn Jahner | 17.03.19

Foto: Tribhum - The Mystical Three Worlds

PHUKET: „Tribhum - The Mystical Three Worlds“ lautet der Name der neuesten Touristenattraktion Phukets, die am Einkaufszentrum Central Floresta in Wichit eröffnet hat.

Der 3D-Erlebnispark wirbt damit, seine Besucher in ein mystisches Reich der siamesischen Legenden zu entführen. Die Besucher stoßen auf ihrer Reise durch die Fantasiewelt auf magische Makalee-Bäume, sprechende Pflanzen und viele weitere Fantasiewesen. Action verspricht ein wilder Ritt mit dem 45 km/h schnellen „Silver Glider“, weitere Highlights sind ein gläserner Skywalk, ein Dämonenlabyrinth, eine beeindruckende Unterwasserwelt, ein Tunnel voller verblüffend echt wirkender Glühwürmchen und ein 4D-Flugsimulator.

Öffnungszeiten: Täglich (außer mittwochs) von 11 bis 22 Uhr. Eintritt: 1.500 Baht für Erwachsene, 750 Baht für Kinder (90 bis 120 cm) und Senioren ab 60 Jahren. Weietere Infos auf Facebook.