Von: Björn Jahner | 22.08.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK Die Metropolverwaltung Bangkok (BMA) plant eine Neueinteilung der Nchtleben-Gebiete in der Hauptstadt, damit die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist.

Nach Angaben von Polizeigeneral Adis Ngamchitsuksri, Berater von Bangkoks Gouverneurs Chadchart Sittipunt in Fragen der Stadt- und Tourismusverwaltung, wird derzeit eine Überprüfung der Zonen für nächtliche Vergnügungsstätten durchgeführt, nachdem es in den letzten zwei Monaten zu zwei Bränden gekommen war. Die Inspektionen haben ergeben, dass 83 Vergnügungsstätten in der Hauptstadt Sicherheitsprobleme aufweisen, wobei die meisten Amüsierbetriebe außerhalb der vom Innenministerium im Jahr 2002 festgelegten Zonen liegen.

Nach Angaben des Beraters hat das Innenministerium ursprünglich die Patpong Road, die Makkasan Road um die Royal City Avenue (RCA) und die Ratchadaphisek Road als Zonen für das Nachtleben ausgewiesen, um Nachtschwärmer zu überwachen und zu verhindern, dass sie die örtliche Bevölkerung belästigen.

Die Ausgehgewohnheiten haben sich jedoch im Laufe der Zeit geändert. Die Menschen besuchen inzwischen Bars und Nachtlokale außerhalb der ausgewiesenen Zonen, z.B. in Thong Lor-Ekamai, Soi Ari oder Khao San Road, wo die Behörden die Sicherheitsvorschriften nicht durchsetzen können.

Der Berater wies darauf hin, dass diese Kneipen zwei Lizenzen benötigen, eine Lebensmittellizenz von der BMA und eine Lizenz für den Verkauf von Alkohol von der Verbrauchssteuerbehörde, um in der Hauptstadt legal öffnen zu dürfen. Nach Informationen des Metropolitan Police Bureau wurden jedoch 651 Lokale entdeckt, die ohne Lizenz betrieben werden, wobei 639 dieser Lokale außerhalb des Stadtgebiets liegen, was zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Besucher dieser Lokale führt.

Der Berater erklärte, die BMA werde zusammen mit der Polizei ein Gremium bilden, um diese Zonen in der Hauptstadt neu zu klassifizieren und dem Innenministerium einen Vorschlag zur Prüfung vorzulegen. Diese Änderungen würden es den BMA-Beamten ermöglichen, diese Gebiete besser zu verwalten und die Sicherheit für Besucher und Einwohner zu verbessern. Er versichert, dass BMA-Beamte diese Orte wöchentlich inspizieren und den Betreibern Empfehlungen und Richtlinien geben, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem warnt er die Geschäftsinhaber, dass die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften zu einem Geschäftsverbot führen wird.