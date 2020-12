Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.20

BANGKOK: Das Board of Investment (BOI) will das Kabinett bitten, neue Visaregeln zu genehmigen, um mehr Talente aus dem Ausland nach Thailand zum Arbeiten anzulocken.

Die neuen Regeln haben bereits grünes Licht vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) erhalten. Eines der Ziele ist es, digitalen Freiberuflern, die derzeit in Thailand arbeiten, zu ermöglichen, ihre Touristenvisa gegen Smart-Visa einzutauschen. Dazu müssen die Antragsteller einen Arbeitsvertrag mit einer ausländischen Firma mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten vorweisen und ihre Qualifikationen und Berufserfahrung nachweisen. BOI-Partner helfen bei der Überprüfung des beruflichen Hintergrunds. Bekannt als digitale Nomaden, arbeiten ausländische Freiberufler derzeit in Bangkok, Phuket, Chiang Mai und sogar auf Koh Phangan in der Provinz Surat Thani.

Die neuen Visaregeln sollen auch erfahrene ausländische Führungskräfte in verschiedenen Unternehmen einbeziehen - und damit die Entwicklung eines Investitions-Ökosystems, insbesondere für Start-ups, fördern. Ihr Fachwissen könnte in Innovationscamps, Co-Working-Spaces sowie bei 3D-Druck eingesetzt werden.

Das BOI will auch Akademiker an staatliche Universitäten locken, um Fächer jenseits von Wissenschaft und Technologie zu unterrichten. Dazu würden Innovation, Technologiemanagement und Unternehmertum gehören. Die neuen Visaregeln sollen es kleinen Unternehmen ermöglichen, ausländische Talente anzuwerben. .

Seit 2018 wurden 514 Ausländern Smart-Visa gewährt. Etwa die Hälfte arbeitet in digitalen Unternehmen, gefolgt von Automatisierung und Robotik. Etwa 47 Prozent von ihnen arbeiten in Start-ups. Derzeit bietet Thailand vier Arten von Smart-Visa an - das Smart T für Talente, Smart E für Führungskräfte, Smart I für Investoren, Smart S für Start-ups und Smart O für Familienmitglieder. Inhaber dürfen sich bis zu vier Jahre ohne Arbeitserlaubnis in Thailand aufhalten. Die Visa erlauben auch die Ein- und Ausreise ins Land sowie Fast-Track-Privilegien an Flughäfen.