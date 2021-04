Freundliche Begrüßung bei der Passkontrolle der Immigration für Elite Card-Besitzer in Vor-Corona-Zeiten. Foto: Thailand Privilege Card

BANGKOK: Die Thailand Privilege Card (TPC) setzt auf Phukets Tourismus-Sandbox-Modell, um neue Mitglieder für die Thailand Elite Card zu gewinnen.

Keine Quarantäne - wie das Phuket-Sandbox-Konzept - und die Eindämmung des Covid-19-Virus seien Schlüsselfaktoren, damit sich Mitglieder für einen Thailand-Besuch entscheiden, betont Somchai Soongswang, Präsident von TPC, dem Betreiber des Thailand Elite Card Service.

Bis zum 15. April hatten 1.100 Touristen das Königreich im Rahmen des Thailand Elite Members Quarantine Programms besucht, das vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) im August 2020 genehmigt wurde. 1.500 Elite-Card-Mitglieder haben den Wunsch geäußert, Thailand zu besuchen. Sie warten auf die Bearbeitung ihrer Dokumente, auf verfügbare Flüge oder wollen sich vor der Reise erst in ihrem Heimatland impfen lassen. Nach Songkran haben nur 69 Mitglieder eine Reise nach Thailand beantragt, ein Rückgang von über 100 pro Woche. Ausländer warten darauf, dass sich die Covid-19-Situation in Thailand verbessert.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 (1. Oktober 2020 - 31. März 2021) hat die TPC 2.552 neue Mitglieder gewonnen, ein Anstieg von 93 Prozent im Vergleich zu 1.322 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Zahl der Elite-Karteninhaber erreichte zum 30. März 13.564. Das Unternehmen will in diesem Geschäftsjahr die aufgelaufenen Verluste von 240 Millionen Baht endgültig ausgleichen.