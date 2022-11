Von: Björn Jahner | 13.11.22

BANGKOK: Es wurde eine neue Verordnung für die Kontrolle der Verwendung von Cannabisblüten für medizinische und industrielle Zwecke erlassen.

Traisulee Traisaranakul, stellvertretende Regierungssprecherin, erklärte am Samstag (12. November 2022) gegenüber der Presse. „Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat die Verordnung über kontrollierte Heilkräuter (Cannabis) 2565 (2022) unterzeichnet, die heute in Kraft getreten ist.“

„Die neue Verordnung ist eine Änderung der Verordnung vom 16. Juni 2022. Cannabisblütenknospen werden auf ihren Nutzen als Heilkraut kontrolliert. Jeder, der die Blüten für Studienzwecke, für den Export, für den Verkauf oder für die Verarbeitung für den Verkauf nutzen möchte, muss eine Genehmigung der zuständigen Behörden einholen“, erklärte Khun Traisulee.

„Cannabisblüten dürfen nicht an Personen unter 20 Jahren, schwangere Frauen oder stillende Mütter und Schüler verkauft werden. Eine Ausnahme in diesen Kategorien ist der Verkauf an medizinisches Personal und für traditionelle medizinische Zwecke“, fügte Khun Traisulee hinzu.

„Der Verkauf von Cannabisblüten über Automaten, online, in Tempeln, Wohnheimen, öffentlichen Parks, Zoos und Vergnügungsparks ist verboten, ebenso wie jegliche kommerzielle Werbung“, so Khun Traisulee.

Die neue Verordnung verbietet auch ausdrücklich das Rauchen von Cannabisblüten an allen Geschäftsorten, es sei denn, sie fallen unter die Zuständigkeit und Autorität eines zugelassenen Mediziners, Arztes oder traditionellen Mediziners.

Die Verordnung verbietet nicht den Besitz oder das private Rauchen von Marihuana für Personen über zwanzig Jahren.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte, dass die verschärften Vorschriften bereits in einem lange verzögerten Gesetzesentwurf enthalten seien, um den die Politiker der thailändischen Regierung gestritten hätten. Da der Gesetzesentwurf immer noch nicht verabschiedet ist, hat das Gesundheitsministerium beschlossen, stattdessen neue Vorschriften zu erlassen.

Gegner von legalem Cannabis wie Mitglieder der politischen Partei Pheu Thai erklärten heute, sie hielten die neuen Vorschriften für zu milde und forderten weiterhin, Cannabis wieder zu einem illegalen Rauschmittel zu machen, was den Besitz, den privaten Heimanbau und das private Rauchen verbieten würde, es sei denn, dies geschehe unter ärztlicher Aufsicht und mit Genehmigung.

Sie sagten auch, dass die neuen Vorschriften viele Grauzonen enthielten, und wiesen darauf hin, dass es für viele Apotheken und Cannabis-Cafés nicht schwierig sei, einen traditionellen Mediziner an Bord oder im Personal zu haben, um das Rauchen in den Räumlichkeiten legal zu erlauben.

Mitglieder der Partei der thailändischen Demokraten haben gefordert, alle Apotheken und Cannabis-Cafés bzw. „Coffee Shops“ zu schließen und nur dann wieder zu eröffnen, wenn sie eine ordnungsgemäße Genehmigung von mehreren Gesundheitsbehörden erhalten und als echte medizinische Klinik lizenziert sind.

Die meisten Analysten in den thailändischen sozialen Medien erklärten, dass die neuen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Werbung und Online-Verkauf, erwartet wurden und dass nichts in den neuen Vorschriften überraschend kommt oder Tausende von derzeit geöffneten Apotheken und „Coffee Shops“ schließen würde, und wiesen darauf hin, dass es nicht schwierig sei, die aktuellen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten.