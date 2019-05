Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

PHUKET: Die 350 Meter lange Unterführung am Chalong Circle wird am Freitag für den Verkehr freigegeben.

Über vier Jahre haben die Bauarbeiten gedauert, in den letzten Tagen wurden die elektrischen Systeme getestet. Es wird lange dauern, bis sich die Geschäftswelt entlang der Unterführung nach den ständigen Umleitungen und Bauverzögerungen erholt hat. Nicht wenige Geschäfte sind in Konkurs gegangen. Die Unterführung hat eine 3,5 Meter breite Spur in jede Richtung, die Fahrbahnen sind durch orangefarbene Plastikstangen unterteilt.