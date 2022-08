Von: Björn Jahner | 02.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Don Mueang Airport in Bangkok hat am Montag zwei Fahrspuren für Taxis zum Absetzen von Passagieren geöffnet. Mit der Maßnahme soll Staus am Flughafen entgegengewirkt werden.

Taxis können nun vor dem Inlandsterminal halten, ohne bis zum Eingang für Abflüge im dritten Stock zu fahren. Rolltreppen bringen die abgesetzten Fahrgäste hinauf zum Abflugbereich. Behinderte oder Rollstuhlfahrer können nach wie vor zur Ausstiegsstelle für Privatfahrzeuge vor Gate 12 im dritten Stock fahren, teilte der Flughafen weiter mit.

Nach Aussage des stellvertretenden Flughafendirektors Ronakorn Chalermsaenyakorn würden die neuen Fahrspuren sicherstellen, dass die Taxis schnell abfahren und den Verkehrsfluss nicht blockieren. Denn zuvor kam es immer wieder zu Staus, wenn die Fahrer Passagiere in der dritten Etage abgeliefert und nach neuen Fahrgästen Ausschau gehalten haben.

Khun Ronakorn folgend sei die Maßnahme notwendig, weil etwa 50 Prozent der Reisenden mit dem Taxi zum Flughafen kämen, was zu einem Verkehrsaufkommen von 500 bis 1.000 Taxis pro Tag führe. Die Staus an der Ausstiegsstelle im dritten Stock hatten zu langen Fahrzeugschlangen auf der Vibhavadi–Rangsit Road geführt, weshalb sich der Flughafen zum Ergreifen dieser Maßnahme entschieden hatte.