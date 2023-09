Von: Björn Jahner | 03.09.23

Thapanee Kiatphaiboon ist die neue Gouverneurin der TAT. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Thapanee Kiatphaiboon hat ihr Amt als neue Gouverneurin der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) angetreten.

Khun Thapanee arbeitet seit 1999 bei der TAT, nachdem sie an der University of Surrey in Großbritannien einen Master-Abschluss in Naturwissenschaften erworben hatte. Sie hatte verschiedene Positionen innerhalb der Organisation inne, unter anderem als stellvertretende Gouverneurin für Tourismusprodukte und -geschäfte sowie zuletzt als stellvertretende Gouverneurin für Inlandsmarketing.

In ihrer letzten Funktion als stellvertretende TAT-Gouverneurin für Inlandsmarketing initiierte Khun Thapanee verschiedene Tourismusinitiativen, um Thailands Wirtschaft anzukurbeln. Dazu gehörten die Kampagnen „Workation in Thailand“, „Glaubens- und religiöse Tourismusrouten“ und „Alleinreisen“, die dazu beitrugen, 151,45 Millionen Inlandsreisen im Jahr 2022 zu stimulieren – etwa 88 Prozent des Rekordjahres 2019 – und 641,5 Milliarden Baht zu generieren.

In ihrer Rolle als stellvertretende Gouverneurin für Tourismusprodukte und Wirtschaft wurde Khun Thapanee für ihre Führungsrolle bei der Einführung des Zertifizierungsprogramms „Amazing Thailand Safety and Health Administration“ (SHA) gewürdigt, das es Hotels und Dienstleistungen ermöglicht, bestimmte Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Das Programm wurde zu einer obligatorischen Voraussetzung für Hotels, die sich während der strengen Covid-19-Kontrollmaßnahmen als Quarantäneeinrichtungen registrieren lassen wollten, und erhielt in Übereinstimmung mit den „SafeTravels“-Protokollen des WTTC auch weltweite Anerkennung.

Sie initiierte auch das „Special Tourist Visa“ (STV)-Programm, um die Wiedereröffnung Thailands zu fördern, was zu nachfolgenden Einreiseregelungen führte, darunter „Villa Quarantine“, „Yacht Quarantine“ und „Golf Quarantine“, sowie die „Phuket Sandbox“, die international als Modell für die Wiedereröffnung des Landes anerkannt wurde.

Khun Thapanee ist bekannt für ihre Erfahrung mit sozialen Medien und Technologie und hat eine Schlüsselrolle bei der Nutzung von Technologie und sozialen Medien für die Förderung und Entwicklung des Tourismus in Thailand gespielt. Zu ihren herausragenden Leistungen in diesem Bereich gehören das Google-Street-View-Projekt in Zusammenarbeit mit Google Thailand und die Social-Media-Plattformen „Amazing Thailand“.

Als Verfechterin des thailändischen Tourismus war Khun Thapanee maßgeblich an der Entwicklung verschiedener touristischer Produkte von besonderem Interesse beteiligt, darunter Gesundheits- und Wellnesstourismus, Yacht- und Kreuzfahrttourismus und Gemeinschaftstourismus sowie das Projekt „King's Wisdom for Sustainable Tourism“, das mit den PATA Grand Awards 2018 in der Kategorie Bildung und Ausbildung ausgezeichnet wurde.

In ihren früheren Jahren bei der TAT wurde Khun Thapanee für ihren Beitrag zur Förderung und Entwicklung des intraregionalen Reiseverkehrs innerhalb der „Greater Mekong Subregion“ (GMS) weithin anerkannt.