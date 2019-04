Neue Superattraktion in Changi

Von: Michael Lenz | 27.04.19

SINGAPUR: Ein 40 Meter hoher Wasserfall und hängende Gärten über vier Stockwerke sind die neueste Attraktion des Changi Airport in Singapur. Dazu gehören auch ein IMAX-Kino, mehr als 200 Restaurants, Bars und Läden sowie ein Hotel.

Umgerechnet etwas über eine Milliarde Euro hat sich Singapur das „Jewel“ genannte Spaßzentrum kosten lassen, das Passagieren wie auch als Ausflugsziel dem gewöhnlichen Volk offen steht. Mit dem neuen Juwel will Singapur auch in Zukunft die Position von Changi als „bester Flughafen der Welt“ sicherstellen. Die begehrte Auszeichnung wurde dem Flughafen gerade erst zum siebten Mal in Folge von Skytrax verliehen. Singapore Changi Airport fertigt pro Woche rund 5.000 Starts und Landungen von 80 internationalen Fluggesellschaften ab. Changi ist einer der größten Flughäfen Asiens. 2017 wurden mehr als 60 Millionen Passagiere abgefertigt.