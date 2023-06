Von: Björn Jahner | 09.06.23

PHUKET: Die Inselprovinz Phuket und Phang-nga sind nun durch eine neue Straße, die kürzlich fertiggestellt wurde, besser miteinander verbunden. Die 4,2 Kilometer lange Straße, bekannt als Na Klang–Ao Jik oder 1042, wird sowohl für Pendler als auch für Touristen von großer Bedeutung sein und den Tourismus sowie den Transit zwischen den beiden Provinzen fördern.

Das Department of Rural Roads (DRR) gab die Fertigstellung der vierspurigen Betonstraße bekannt, die Teil eines Stadtentwicklungsplans im Bezirk Thai Muang in Phang-nga ist. Besonders Touristen aus Phuket werden von dieser Straße profitieren, da sie ihnen einen einfacheren Zugang zu den beliebten Sehenswürdigkeiten in Phang-nga ermöglicht.

Der Generaldirektor des DRR, Apirat Chaiwongnoi, erklärte, dass die neue Straße den Verkehr zwischen den beiden Provinzen erleichtern und sowohl der lokalen Wirtschaft als auch dem Tourismus zugutekommen werde. Die Fertigstellung der Straße kommt genau zur richtigen Zeit, da die Besucherzahlen in Phang-nga seit der Wiedereröffnung des Landes nach der Covid-19-Pandemie stetig steigen.

Im vergangenen Jahr zählte die Provinz Phang-nga 546.475 Besucher, die der Tourismusbranche Einnahmen in Höhe von rund 2,7 Milliarden Baht bescherten. Mit der verbesserten Anbindung durch die neue Straße wird erwartet, dass sich diese Zahlen weiter steigern werden und der Tourismussektor in der südlichen Provinz weiter florieren kann.