Von: Björn Jahner | 14.01.22

BANGKOK: In Bangkoks Nachbarprovinzen Nonthaburi und Nakhon Pathom werden 356 Hektar Land und 341 Gebäude enteignet, um Platz für den Bau einer neuen Straße zu schaffen, die beide Provinzen miteinander verbindet, teilte das Department of Rural Roads am Donnerstag (14. Januar) der Presse mit.

Die 12 Kilometer lange, sechsspurige Straße wird an der Nakhon-In Road in Nonthaburis Bezirk Bang Yai beginnen und durch drei Bezirke, sieben Unterbezirke und 28 Dörfer führen, bevor sie in die Salaya Road im Bezirk Phutthamonthon in Nakhon Pathom einmündet. Für den Bau der Straße hat das Ministerium ein Budget in Höhe von 4,4 Milliarden Baht genehmigt sowie weitere 2,7 Milliarden Baht als Enteignungskosten vorgesehen.

Das Department of Rural Roads erwartet, dass der Enteignungsprozess bis 2024 abgeschlossen sein wird. Die Bauarbeiten werden drei Jahre in Anspruch nehmen, Fertigstellungstermin ist das Jahr 2027.

Die nationale Umweltbehörde hatte bereits am 17. Dezember letzten Jahres die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt genehmigt, nachdem der Straßenbau am 16. September 2020 im Gesetzesanzeiger der Regierung „Royal Gazette“ bekanntgegeben wurde.