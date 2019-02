Von: Björn Jahner | 14.02.19

Der Tourism Council of Thailand (TCT) hat die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen aufgenommen, darunter das Amt für Landtransport, Marineamt und der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), um landesweit die Sicherheitsstandards für Touristen zu verbessern und die Wahrnehmung des Landes als ein gefährliches Urlaubsziel zu entkräften.

So haben gemäß dem (TCT) bereits einige Länder angesichts der unzureichenden Sicherheitsstandards des Königreichs ihre Bürger vor Reisen nach Thailand gewarnt, so Großbritannien und die Volksrepublik China. Um das Touristenvertrauen zurückzugewinnen sollen im April neue Sicherheitsstandards für Reisebusse eingeführt werden. Neben strengeren Fahrzeugchecks sind auch Schulungen für die Busfahrer vorgesehen, die auf ein verantwortungsbewusstes Fahren abzielen und strengere Kontrollen ihrer Lenkzeiten. Mindestens 1.000 von insgesamt 15.000 Reisebusse sollen landesweit noch in diesem Jahr die Standards erfüllen, versicherte TCT-Vizepräsident Wasuchet Sophonsathien. Zertifizierte Reisebusse, die die neuen Standards erfüllen, werden mit Hilfe eines Sicherheitsstandard-Logos klar als solche erkennbar sein, damit Touristen die Gewissheit haben können, sich an Bord eines verantwortungsbewussten Fuhrunternehmens zu befinden.

In Pattaya, Krabi und Phuket habe der TCT zudem mit dem Marineamt eng zusammengearbeitet, um illegale Betreiber von Touristenbooten aus dem Verkehr zu ziehen, eine Antwort auf das folgenreiche Unglück des Tauchbootes „Phoenix“ vor einem Jahr in den Gewässern vor Phuket, bei dem 47 chinesische Urlauber ums Leben kamen. Gemäß TCT seien bereits hunderte illegale Kapitäne festgenommen worden. Innerhalb von zwei Jahren sollen darüber hinaus alle Touristenboote mit GPS-Technik und GPS-Tracking-Armbändern für ihre Passagiere ausgestattet werden. Neben der Verbesserung der Land- und Seeverkehrsstandards soll gemäß TCT auch die Sicherheit für Lebensmittel, Unterkünfte und Onlineangebote erhöht werden.