Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

PEKING (dpa) - China hat Afrika mit dem Ausbau der sogenannten Neuen Seidenstraße einen Wachstumsschub in Aussicht gestellt.



Das gewaltige Infrastrukturprojekt unter Führung Pekings werde zu einem Gewinn für alle Beteiligten führen, sagte Chinas Präsident Xi Jinping der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am Montag kurz vor dem Start des China-Afrika-Gipfels in Peking auf einem Wirtschaftsforum. China stehe bereit, die Kooperation mit den afrikanischen Staaten zu stärken, so Xi Jinping weiter.

Mit der Neuen Seidenstraße, deren Bau Peking vor fünf Jahren begonnen hatte, sollen neue Wirtschaftskorridore von China nach Südostasien, Europa und Afrika entstehen. Peking wirbt damit, dass durch chinesische Kredite Jobs und Wachstum angekurbelt würden. Kritiker mahnen dagegen, dass die Projekte zu einer Schuldenfalle für beteiligte Staaten werden könnte, die so abhängiger von China würden.