NAKHON SI THAMMARAT: In den letzten Wochen verging fast kein Tag, in dem nicht eine größere Menge Rauschgift von den Behörden sichergestellt wurde, auch wenn es zumeist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Doch die beschlagnahmten Mengen lassen durchaus erahnen, in welchen Dimensionen Thailand mit chemischen Drogen aus den Dschungel-Laboren der Nachbarländer geradezu überrollt wird.

In der Provinz Nakhon Si Thammarat im tiefen Süden des Landes erzielten die Fahnder am Mittwoch jedoch einen neuen Rekordfund: im Bezirk Chulabhorn ging den Beamten ein Mann ins Netz, der probierte, 300 Kilogramm kristallines Methamphetamin, hierzulande bekannt als „Ya Ice“, unter einer Ladung Kokosnüsse versteckt, mit einem Pick-up-Truck zu einem Endabnehmer in Narathiwat auszuliefern. Nach Aussage der Polizei, handelt es sich bei dem Fund um die größte Menge Methamphetamin, die jemals in der Provinz beschlagnahmt wurde.

Das Rauschgift war in je ein Kilogramm Paketen aufgeteilt. Der Wagen wurde auf der Asia 41 Road in Sam Tambon gestoppt. Im polizeilichen Verhör gestand der 37-jährige Fahrer aus Narathiwat, die Drogen aus Malaysia nach Thailand geschmuggelt zu haben. Er sagte aus, dass er in einem Konvoi, bestehend aus zwei Fahrzeugen, unterwegs war. Dabei diente der erste Wagen als Späher, der ihn informieren sollte, falls sie sich einer Polizeikontrolle nähern sollten. Doch anstatt ihn zu warnen, ergriff sein Komplize die Flucht, als er den Kontrollpunkt entdeckte.