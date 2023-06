Von: Björn Jahner | 08.06.23

PHUKET: Die Tourismusbranche von Phuket will der Move Forward Party, dem Spitzenreiter der wahrscheinlichen neuen Regierungskoalition, sechs Vorschläge unterbreiten, die die Tourismusindustrie in der Provinz weiter fördern sollen.

„Da Phuket ein Reiseziel von Weltklasse sein will, müssen diese Themen von der neuen Regierung sofort angegangen bzw. unterstützt werden“, forderte der Vorsitzende der Phuket Tourist Association, Thanet Tantipiriyakit, am Dienstag (5. Juni 2023).

Die Vorschläge sind:

1. Überarbeitung des öffentlichen Verkehrssystems in Phuket, insbesondere der Taxidienste, wie z. B. die Verwendung von Festpreisen anstelle von Taxameterpreisen. Diese seit langem bestehenden Probleme, wie überhöhte Preise für ausländische Touristen und die Ablehnung von Fahrgästen, haben Phuket einen schlechten Ruf eingebracht, so Thanet.

2. Die Tourismusindustrie muss als einer der beiden Hauptmotoren der thailändischen Wirtschaft – der andere ist der Exportsektor – Priorität erhalten. Die Unternehmer fordern, dass die mit dem Tourismus verbundenen Branchen, wie die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) und das Thailand Convention and Exhibition Bureau, mehr Mittel erhalten, um das ganze Jahr über eine größere Anzahl von Werbekampagnen durchzuführen.

3. Erhöhung der internationalen Flugfrequenzen und -routen, um ausländische Besucher anzuziehen. Thanet wies darauf hin, dass sich die nationale Fluggesellschaft Thai Airways International nach ihrem Beinahe-Bankrott derzeit in einer Rehabilitationsphase befindet, und es sollte die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung sein, sie wieder stark zu machen, um die steigende Nachfrage ausländischer Besucher in der Nach-Covid-Ära zu bedienen.

4. Klarheit über die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung für Tourismusunternehmer in Bezug auf Umwelt, Energie und Kosten für saubere Energie.

5. Die fortgesetzte Unterstützung der Regierung für die Bewerbung Phukets um die Ausrichtung der Expo 2028 gegen die vier Mitbewerber USA, Serbien, Spanien und Argentinien. Der Gewinner wird am 21. Juni dieses Jahres durch eine Abstimmung ermittelt.

6. Die neue Regierung muss das Gleichgewicht in den internationalen Beziehungen wahren, da dies direkte Auswirkungen auf die Tourismusbranche hat.

Der Verband schätzt, dass Phuket in diesem Jahr sowohl inländische als auch ausländische Besucher verzeichnen wird, die etwa 60 bis 70 Prozent der Besucherzahl von 14 Millionen im Jahr 2019 ausmachen werden. Gleichzeitig werden die Einnahmen aus dem Tourismus auf 70 bis 80 Prozent des Wertes von 2019 steigen, der bei 470 Milliarden Baht lag.

Suksit Suvunditkul, Präsident des Süd-Vebandes der Thai Hotels Association, fügte hinzu, dass die Hotels in Phuket in den ersten drei Monaten dieses Jahres, die noch in der touristischen Hochsaison lagen, eine durchschnittliche Auslastung von 86 Prozent verzeichneten. Zusammen mit dem April, der eine durchschnittliche Auslastung von 72 Prozent aufwies, lag die Belegungsrate für die vier Monate bei 82 Prozent.

Der Verband schätzt, dass die Zahl im Mai auf 60 Prozent und im Juni, wenn der Tourismus voll in die Nebensaison eintritt, auf 50 Prozent fallen wird.

„Wir schätzen, dass die durchschnittliche Hotelauslastung in Phuket in diesem Jahr bei etwa 65 bis 70 Prozent liegen wird, da in der Nebensaison weniger Touristen kommen werden als vor der Pandemie“, sagte er. „Außerdem hat sich der wichtigste Markt der Provinz, China, noch nicht vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt, was die Hotelbetreiber zwingt, ihre Strategie für den Rest des Jahres anzupassen.“

Laut Suksit gibt es auf Phuket derzeit etwa 900 registrierte Hotels (mit Genehmigung) mit einer Kapazität von etwa 70.000 Zimmern. Zusammen mit den Hotels ohne Genehmigung verfügt die Inselprovinz über rund 3.000 Hotels mit 200.000 Zimmern.