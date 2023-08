Neue Regierung soll Dieselpreis weiter einfrieren

Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.23

BANGKOK: Das Exekutivkomitee des Ölfonds wird dem neu ernannten Energieminister empfehlen, die Subventionierung der Dieselsteuer beizubehalten, um den Preis für Dieselkraftstoff bei maximal 32 Baht pro Liter zu halten.

Der Ausschuss rät dem Büro des Ölkraftstofffonds, die globale Energiepreissituation genau zu beobachten, insbesondere da der Winter in den westlichen Ländern näher rückt, was zu einer hohen Nachfrage nach Energie für Heizzwecke und zu einem Anstieg der Öl- und Flüssiggaspreise führen wird.

Die weltweiten Ölpreise, insbesondere für Diesel, sind in den letzten Wochen stetig gestiegen. Am Montag (28. August 2023) subventionierte der Ölfonds Diesel mit durchschnittlich 5,65 Baht pro Liter, was relativ hoch ist. Der Ausschuss des Ölfonds versucht jedoch, den Dieselpreis bei höchstens 32 Baht pro Liter zu halten, bis die neue Regierung ihre diesbezügliche Politik festgelegt hat.

Bislang wurden 55 Mrd. Baht aus dem Kraftstofffonds verwendet, so dass weitere 55 Mrd. Baht zur Verfügung stehen, die die neue Regierung entsprechend ihrer neuen Politik in dieser Angelegenheit verwenden kann.

„Wenn die weltweiten Dieselpreise bis Ende des Jahres weiter steigen und die Regierung den Dieselpreis nicht über dieses Niveau hinaus ansteigen lassen will, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Das Energieministerium hat bereits Leitlinien ausgearbeitet, die dem neuen Minister vorgelegt werden sollen. Eine wichtige Maßnahme ist die Unterstützung des Finanzministeriums bei der Senkung der Verbrauchssteuer auf Diesel“, sagte Wisak Watanasap, Direktor des Exekutivausschusses des Kraftstofffonds.