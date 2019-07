Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

BANGKOK: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit Sitz in New York hat die von der neuen Regierung unter Prayut Chan-o-cha für das Parlament am heutigen Donnerstag vorbereitete Grundsatzerklärung kritisiert und ihr vorgeworfen, nach fünf Jahren keinen Weg zur Wiederherstellung der Achtung der Menschenrechte zu finden.

„Die zweite Amtszeit von Premierminister Prayut beginnt mit der pauschalen Missachtung der Menschenrechte, die seine erste Amtszeit kennzeichnete", sagte Brad Adams, Asien-Direktor von Human Rights Watch. Prayuts Grundsatzerklärung enthalte keinerlei Anhaltspunkte, die sich mit den schwerwiegenden Problemen unter repressiver Militärherrschaft seit dem Putsch von 2014 befasst. Die Hoffnung, dass die neue Regierung Menschenrechtsreformen herbeiführen und die demokratische Zivilregierung voranbringen werde, habe einen schweren Rückschlag erlitten. In der 40-seitigen Grundsatzerklärung von Prayut, die dem Parlamentssprecher am 19. Juli vorgelegt wurde, werden laut Human Right Watch keine Menschenrechtsfragen im Land erörtert.