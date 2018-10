Schärfere Schutzmaßnahmen für den maritimen Lebensraum treten auf Koh Samui im November in Kraft. Foto: The Nation

KOH SAMUI: Die Behörde für Meeres- und Küstenressourcen hat für die touristische Ziele Samui, Phangan und Tao in der Provinz Surat Thani Schutzmaßnahmen erlassen, die mehrere Routinepraktiken und beliebte Aktivitäten stoppen werden.

Die neuen Regelungen treten Ende nächsten Monats in Kraft. Sie sollen das Ökosystem schützen, vor allem die Korallenbänke. Boote dürfen nicht mehr in der Nähe von Korallen ankern, sondern nur an stationären Bojen. Das Füttern von Meereslebewesen wird untersagt. „Sea Walking", bei der Touristen Gewichte tragen und über Helme mit Luft versorgt werden, um auf dem Meeresgrund herumzulaufen und Fische und Korallen zu bewundern, wird verboten. Ebenso verboten ist das Verklappen von Abwasser und Müll im Meer. Die Verbote werden Ende November wirksam und bleiben für zwei Jahre in Kraft.