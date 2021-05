Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.21

BANGKOK: Die Regierung hat einen Entwurf für eine Ministerialverordnung genehmigt, die die Nutzung von Privatfahrzeugen für den Ride-Hailing-Taxiservice über Apps erlaubt – ein Gewinn für GrabCar-Fahrer, die den Service seit Jahren ohne richtigen legalen Status angeboten haben. Die neue Verordnung erlaubt es, Fahrzeuge mit bis zu sieben Sitzen, die derzeit als Privatwagen registriert sind, als Taxis zu nutzen.

Das Department of Land Transport will die Bestimmungen in einem Monat vorlegen. Sie regeln, wie die neue Verordnung umgesetzt wird, dann folgen eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema und die Veröffentlichung in der „Royal Gazette“, teilte Verkehrsminister Saksayam Chidchob mit. Nach der Veröffentlichung könnten Unternehmen, die Taxi-Hailing-Apps besitzen, Lizenzen für den Betrieb des neuen Dienstes beantragen.

Personenwagen, die als Taxis für den Ride-Hailing-Service zugelassen sind, werden in kleine Fahrzeuge (wie Nissan March, Toyota Vios und Honda City), mittlere Fahrzeuge (wie Toyota Altis und Honda Civic) und große Fahrzeuge (einschließlich Honda Accord und Toyota Fortuner) unterteilt. Die Fahrer müssen einen Führerschein für öffentliche Verkehrsmittel erwerben, eine Überprüfung des kriminellen Hintergrunds durch die Polizei bestehen und nur von der Behörde zertifizierte Taxi-Hailing-Apps verwenden.

Menschen, die Fahrer für solche Apps sein wollen, müssen ihre Fahrzeuge registrieren, wobei nur eine Person pro Auto angemeldet sein kann. Die Autos müssen mit Kommunikationsgeräten ausgestattet sein, die vom Department of Land Transport genehmigt wurden, und ein Symbol tragen, das zeigt, dass sie Taxidienste über ein elektronisches System anbieten. Für kleine und mittelgroße Fahrzeuge darf die Servicegebühr nicht mehr als 50 Baht für die ersten zwei gefahrenen Kilometer betragen. Nach den ersten zwei Kilometern darf der Satz 12 Baht pro Kilometer nicht überschreiten. Für große Fahrzeuge ist die Servicegebühr auf 200 Baht für die ersten zwei Kilometer gedeckelt, danach nicht mehr als 50 Baht für jeden Kilometer. Wenn die Autos nicht in Bewegung sind, beträgt der Fahrpreis drei Baht pro Minute für ein kleines Fahrzeug und 10 Baht für ein großes Fahrzeug.