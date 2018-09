Neue Regeln für die Arbeitsgenehmigung

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.18

THAILAND: Seit März sind durch einen königlichen Erlass neue Bestimmungen in Kraft, nach denen Ausländer mit einer Arbeitserlaubnis legal auf jedem Gebiet arbeiten können, überall im Land, für jeden Arbeitgeber, solange die Arbeit nicht ausdrücklich für Ausländer untersagt ist.

Das hat der Chef des Phuket Provincial Employment Office, Kattiya Pandech, den „Phuket News“ bestätigt. Das bedeutet, dass Ausländer, denen eine Arbeitserlaubnis erteilt wurde, nicht mehr nur auf die in der Arbeitserlaubnis aufgeführten Arbeiten oder auf den in der Arbeitserlaubnis aufgeführten genauen Standort oder für den in der Arbeitserlaubnis aufgeführten Arbeitgeber beschränkt sind. Laut Kattiya gibt es nicht einmal eine gesetzliche Verpflichtung für Ausländer, das Employment Office über Änderungen zu informieren. Er fügte aber an, Ausländer und Arbeitgeber sollten jede Änderung ihrer Arbeitssituation beim Arbeitsamt registrieren lassen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Weiter sagte er, Ausländer könnten nun überall im Land arbeiten, aber jeder Arbeitgeber des Ausländers müsse in der Arbeitserlaubnis aufgeführt sein. Ausländer dürften weiterhin keine Arbeit in den gesetzlich verbotenen Bereichen ausüben. Die Liste umfasste 39 Berufe, die seit der Einführung des Gesetzes 1979 für Ausländer verboten waren, sei aber im Juni dieses Jahres auf 28 Berufe reduziert worden. Die 12 neuen Felder, in denen Ausländer nun arbeiten dürften, konzentrierten sich vor allem auf ungelernte Arbeitskräfte, thailändische Handwerksproduktion und andere Formen der Handarbeit.