Von: Björn Jahner | 10.06.20

Am ersten Tag der Öffnung des Strandes ging es am Beach noch auffallend ruhig zu. Foto: epa/Diego Azubel

PATTAYA: Endlich sind nun auch wieder die Strände der Touristenmetropole geöffnet, wenn auch unter Auflagen.

Wer in den letzten Tagen bereits den Strand an der Beach Road besucht hat und das Gefühl hat, dass die Zahl der Liegestühle und Sonnenschirme reduziert wurde, der täuscht sich nicht: Damit Badegäste auch am Beach die soziale Distanzierung beachten, Grundkonzept der propagierten „neuen Realität“, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu senken, sind für Sonnenschirmparaden nur noch 40 Prozent der Strandfläche reserviert, während 60 Prozent als Freifläche dienen.



Alle Liegestühle in den Parzellen der Vermieter sind in einem Abstand von zwei Metern angeordnet und sind mit einem kleinen Tisch ausgestattet. Für Familien oder Freunde, die den Strand zusammen aufsuchen, werden jeweils vier Liegestühle in Form eines Kreuzes mit einem Tisch in der Mitte aufgestellt, die jeweils Gruppen von vier Personen Platz bieten. Statt nebeneinander, sitzen sie sich in der neuen Realität am Strand fortan gegenüber.