BANGKOK: Das Handelsministerium kooperiert mit elf digitalen Plattformen und startet bis zum 28. Februar eine neue Rabattaktion, um die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung inmitten der Covid-19-Pandemie zu senken.

Laut Handelsminister Jurin Laksanawisit nehmen mehr als 100.000 Unternehmen an der neuen Kampagne teil, bei der eine Million Produkte und Dienstleistungen angeboten werden. Die elf digitalen Plattformen sind Foodpanda, Grab, Lineman, Robinhood, Gojek, Lazada, Shopee, Ohlala, Lalamove, JatujakMall und Thailand Post über Thailandpostmart.com.

Es gibt Rabatte in vier Hauptkategorien: Lebensmittel und Getränke, Liefergebühren, Gebühren für Versorgungsleistungen wie Strom- und Wasserrechnungen und Einkäufe in Frischmärkten. Käufer, die über Foodpanda, Grab, Lineman, Robinhood und Lalamove auf Frischmärkten einkaufen, können besondere Leistungen in Anspruch nehmen. Jurin erwartet, dass die jüngste Kampagne dazu beitragen wird, während der Pandemie über 500 Millionen Baht an Verbraucherausgaben einzusparen.