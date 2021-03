Neue Parlamentspräsidentin Kataloniens verspricht Unabhängigkeit

BARCELONA: Die neue Präsidentin des katalanischen Parlaments, Laura Borràs, hat eine Fortsetzung des Kampfes um die Unabhängigkeit der spanischen Region angekündigt. Die Separatisten wollten «den Weg zur nationalen Befreiung (Kataloniens) zu Ende gehen», sagte sie in ihrer Antrittsrede am Freitag im Parlament in Barcelona. «Weder die Gerichte noch Haftstrafen werden es schaffen, dass wir unsere Ideen aufgeben», rief Borràs kämpferisch.

Die 50 Jahre alte Politikerin der liberalen Regionalpartei JuntsXCat war zuvor auf der ersten Sitzung des neugewählten katalanischen Parlaments vom Plenum zur Präsidentin gewählt worden. Sie erhielt 64 von insgesamt 135 Stimmen und setzte sich damit klar gegen die Sozialistin Eva Granados durch, die auf 50 kam.

Bei der vorgezogenen Wahl des katalanischen Parlaments hatten die verschiedenen Parteien, die für eine Trennung der Region von Spanien eintreten, am 14. Februar erstmals mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten und damit 74 der 135 Sitze erobert.

Die Verhandlungen zur Bildung der neuen Regierung sind noch im Gang. Die linksseparatistische ERC (33 Sitze) und die liberal-konservative JuntsxCat (32) streben eine Neuauflage ihrer bisherigen Minderheitsregierung unter Tolerierung durch die stramm linke CUP (9) an. Die Sozialisten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE), die in Katalonien PSC heißen, wären dann mit 33 Sitzen die stärkste Oppositionsfraktion in Barcelona.

Nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum war Katalonien im Herbst 2017 von der damaligen konservativen Zentralregierung von Mariano Rajoy unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh rechtzeitig nach Belgien. Viele Separatisten wurden aber zu langen Haftstrafen verurteilt.