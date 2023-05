Von: Björn Jahner | 24.05.23

CHIANG MAI: China hat die Verhandlungen mit Thailand über die Leihgabe eines neuen Großen Pandas als Ersatz für den am 19. April 2023 im Alter von 21 Jahren verstorbenen Lin Hui, der zwei Jahrzehnte lang die Hauptattraktion des Chiang Mai Zoos war, nicht eingestellt.

Atthaporn Srihayrun, Direktor der Organisation für Zoologische Parks, sagte, dass der Autopsiebericht über Lin Hui, der vom Forschungs- und Erhaltungszentrum für Große Pandas in der chinesischen Provinz Sichuan erstellt wurde, besagt, dass sich Thailand in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Zoo von Chiang Mai sehr gut um Lin Hui gekümmert hat, und zwar über den erforderlichen Standard hinaus, und dass die guten Beziehungen zwischen Thailand und China weiterhin intakt sind.

Eine Autopsie durch das thailändische Forstministerium und das Forschungs- und Erhaltungszentrum für Große Pandas hat bestätigt, dass Lin Hui an Altersschwäche gestorben ist, und er fügte hinzu, dass der Bericht alle Zweifel über die Ursache des Ablebens des Pandas ausgeräumt hat.

Er sagte, dass die Erklärung so interpretiert werden kann, dass China Thailand nicht die Tür verschließt, um über einen weiteren Panda aus China zu verhandeln, und fügte hinzu, dass dies jedoch auf Regierungsebene geschehen müsse.

Trotz der Ergebnisse der Autopsie sagte Khun Atthaporn, dass Thailand immer noch verpflichtet sei, die 15 Millionen Baht Entschädigung für den Tod von Lin Hui zu zahlen.

Lin Hui wurde am 12. Oktober 2003 als Botschafter des guten Willens zwischen China und Thailand in den Zoo von Chiang Mai gebracht.

Khun Atthaporn sagte, dass ein Tier, das so selten und so wertvoll wie ein Panda ist, in Lin Huis Gehege im Chiang Mai Zoo untergebracht werden soll. Er räumte jedoch ein, dass nach dem Tod von Lin Hui und dem PM2,5-Staubproblem weniger Touristen den Zoo besuchen.