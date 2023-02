SONGKHLA: Ein Forscherteam der Prince of Songkla University im tiefen Süden des Landes hat in der Nähe des Paribatra-Wasserfalls in der Provinz eine neue Orchideenart namens „Aphyllorchis periactinantha“ entdeckt, die bei Botanikern und Pflanzenliebhabern gleichermaßen Interesse und Verwunderung hervorruft.

Professor Sahut Chantanaorrapint, Dozent für Biologie an der Fakultät für Naturwissenschaften der Prince of Songkla University, hat eine Orchidee nach dem Paribatra-Wasserfall benannt, an dem sie entdeckt wurde. Die Entdeckung wurde später in der weltweiten botanischen Publikation „PhytoKeys“ dokumentiert.

Bei der neu entdeckten Orchidee handelt es sich um eine mykoheterotrophe Pflanze, d. h. sie ist ganz oder teilweise nicht fotosynthetisch und bezieht stattdessen Energie und Nährstoffe aus Pilzen.

Nach Angaben von Professor Sahut kann der Zweig der Orchidee bis zu 150 Zentimeter lang werden und ist voller Blüten. Die weißen und zartgelben Blüten können während der Blütezeit zwischen Oktober und Dezember besichtigt werden. Die Pflanze ist auch in den Wäldern der Provinzen Yala und Narathiwat zu finden.

Die Forscher erklärten, die Entdeckung habe wichtige Auswirkungen auf die Erhaltung einzigartiger und gefährdeter Pflanzenarten und die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und werde weitere Studien und Schutzbemühungen im Land anregen.

Vor der Entdeckung der Orchidee war die Region um den Paribatra-Wasserfall als Touristenziel erschlossen worden. Das Gebiet gehört zu den bekannten Touristenzielen für Thais und ausländische Besucher.