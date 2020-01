Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

WIEN (dpa) - In Österreich wird heute die neue Bundesregierung aus konservativer ÖVP und Grünen vereidigt.



Dazu erwartet Bundespräsident Alexander Van der Bellen das künftige Kabinett in der Wiener Hofburg. Es ist das erste Mal, dass ÖVP und Grüne in Österreich eine Bundesregierung stellen. Außerdem gehören dem Kabinett erstmals mehr Frauen als Männer an.

Von den 15 Ministerinnen und Ministern stellt die ÖVP elf, die Grünen vier. Außerdem gehören der Regierung unter ÖVP-Chef Sebastian Kurz noch ein Staatssekretär (ÖVP) und eine Staatssekretärin (Grüne) an. Zu den wesentlichen Zielen der Koalition zählen der Klimaschutz und der Kampf gegen die illegale Migration.

ÖVP und Grüne hatten bei der Nationalratswahl Ende September jeweils deutliche Zugewinne erzielt. Die Grünen schafften etwa mit einem Stimmenzuwachs von rund 10 Prozentpunkten den Wiedereinzug in das österreichische Parlament. In mehrwöchigen Verhandlungen verständigten sich die Parteien auf ein rund 300-seitiges Regierungsprogramm.