Von: Björn Jahner | 31.03.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die State Railway of Thailand (SRT) hat in Zusammenarbeit mit der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) und der Krung Thai Bank eine Monatskarte eingeführt, die unbegrenzte Fahrten mit dem öffentlichen Busnetz der Stadt und 50 Fahrten mit der elektrischen Pendlerbahn Red Line in Bangkok ermöglicht.

Der „Transit Pass Red Line BKK x BMTA“ soll die Fahrtkosten der Pendler senken und gleichzeitig mehr Menschen dazu bewegen, die Red Line und die öffentlichen Busse der Stadt zu nutzen.

Nach Angaben von Suthep Punthupeng, dem CEO der SRT Electrified Train Company Limited, wird die 41,3 Kilometer lange Red Line, die Taling Chan in Bangkok mit Rangsit in der Provinz Pathum Thani verbindet, täglich von etwa 25.000 Menschen genutzt. Allerdings nutzen nur 5.000 von ihnen Mehrfahrtenkarten. Die meisten Pendler kaufen eine Einzelfahrkarte für ihre Fahrt.

Pendler müssen zunächst an den Fahrkartenschaltern der SRT und BMTA eine Fahrkarte für 100 Baht kaufen. Nach der Registrierung der Karte können sie dann eine Monatskarte für 2.000 Baht kaufen, die ab Aktivierung 30 Tage lang gültig ist. Sind die 50 Bahnfahrten aufgebraucht, müssen Pendler das Ende des Abonnementzeitraums abwarten, bevor sie einen neuen Transit Pass kaufen können.

Pendler, die den Transit Pass nutzen, zahlen im Durchschnitt etwa 22 Baht pro Fahrt, was niedriger ist als der Durchschnittspreis pro Fahrt für eine Einzelfahrkarte, der etwa 25 Baht beträgt.

Der stellvertretende Direktor der BMTA, Phimphaw Wongsuthirat, schätzt, dass die Monatskarte die Zahl der Inhaber elektronischer Fahrkarten auf 60.000 erhöhen dürfte, was etwa 8,5 Prozent der 700.000 Fahrgäste entspricht, die täglich von der BMTA bedient werden.