Von: Björn Jahner | 15.02.19

Auch wenn die thailändische Arbeiterschaft einen landesweit einheitlichen Mindestlohn fordert, werden sich die neuen Sätze an den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten und wirtschaftlichen Faktoren in den Provinzen orientieren. Foto: The Nation

BANGKOK: Nachdem sich die Forderungen der Arbeiterschaft nach einem landesweit einheitlichen Mindestlohn von 360 Baht pro Tag mehren, meldete sich am Donnerstag der Ständige Sekretär des Arbeitsministeriums Jarin Chakkaphark zu Wort und gab bekannt, dass die Zentrale Lohnkommission den neuen Satz noch vor dem 30. März festsetzen werde, damit dieser ab dem 1. April als Berechnungsgrundlage in Kraft treten kann.

Gemäß Jarin haben bereits alle Lohnausschüsse der Provinzen ihre Empfehlungen an das Untergremium des Zentralen Lohnausschusses übermittelt, um die geeignetste Erhöhung zu ermitteln. Die Auswertung der eingereichten Faktoren und die Festlegung der neuen Sätze sollte bis Ende Februar abgeschlossen sein, sagte Jarin in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender.

Berücksichtigung verschiedener Faktoren

Bisher stehe noch kein Endergebnis fest, da erst noch verschiedene Faktoren wie der aktuelle Lohn, der Lebenshaltungskostenindex, die durchschnittliche Inflation, die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, die Produktionskosten für Waren und Dienstleistungen, die Kapazität der Betriebe und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ,überprüft werden müssen, diesich von Provinz zu Provinz unterscheiden.

Auch wenn die Forderung nach einem einheitlich landesweiten Mindestlohn von 360 Baht pro Tag das gute Recht der Arbeitnehmer sei, werden die Behörden dennoch erst alle relevanten Faktoren sorgfältig überprüfen, bevor sie den neuen Satz festlegen, um sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern Fairness zu garantieren, erklärte Jarin.

In der Zeitung „The Nation“ erklärte er, dass sich der tägliche Mindestlohn von Provinz zu Provinz unterscheide, was in den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten und weiteren Faktoren begründet sei. „Wir sind immer noch dabei, die angemessenen Sätze zu prüfen“, informierte Jarin. Er versicherte jedoch, dass der neue Mindestlohn pünktlich Ende März vom Zentralen Lohnausschuss verkündet werde.

Höchster Mindeslohnsatz in Phuket, Chon Buri und Rayong

Im vergangenen Jahr stieg der tägliche Mindestlohn bereits in sieben Provinzen zwischen 5 und 22 Baht an, wobei Phuket, Chon Buri und Rayong mit 330 Baht pro Tag den höchsten Satz aufweisen.

Bisher gibt es in Thailand sieben verschiedene Sätze für den täglichen Mindestlohn: 308 Baht (in den drei südlichsten Grenzprovinzen Yala, Pattani und Narathiwat), 310 Baht (in 22 Provinzen), 315 Baht (in 21 Provinzen), 318Baht (in sieben Provinzen), 320 Baht (in 14 Provinzen einschließlich Khon Kaen und Ubon Ratchathani), 325 Baht (in sieben Provinzen, einschließlich Bangkok und Samut Prakan) und 330 Baht. Der durchschnittliche Mindestlohn beträgt somit 315,97 Baht pro Tag.