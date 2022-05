Von: Björn Jahner | 11.05.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat einen neuen Mindestlohnsatz für Arbeitnehmer in drei Berufsgruppen genehmigt, die über ein Zertifikat des Department of Skill Development (DSD) verfügen.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek sagte am Dienstag gegenüber der Presse, dass das DSD die Arbeitsfähigkeit, das Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellung von Arbeitnehmern in verschiedenen Bereichen prüft. Diejenigen, die den Test bestehen und ein Zertifikat des DSD erhalten, bekommen Löhne zu den nachfolgenden Standardtagessätzen, aufgeteilt in Berufsgruppen.

Baugewerbe:

Installateure von Gipskartonplatten: 450 Baht (Stufe 1) und 595 Baht (Stufe 2) pro Tag

Bauzeichner: 645 Baht pro Tag (Stufe 1)

Fliesenleger: 450 Baht (Stufe 1), 550 Baht (Stufe 2) und 650 Baht (Stufe 3) pro Tag

Baumaler: 465 Baht (Stufe 1) und 600 Baht (Stufe 2) pro Tag

Maurer und Leichtbeton-Installateure: 475 Baht (Stufe 1) und 575 Baht (Stufe 2) pro Tag

Industrielles Kunsthandwerk (neu):

Juweliere: 450 Baht (Stufe 1), 550 Baht (Stufe 2) und 650 Baht (Stufe 3) pro Tag

Möbelmonteure: 430 Baht (Stufe 1) und 550 Baht (Stufe 2) pro Tag

Hersteller von Zubehörteilen: 525 Baht (Stufe 1) pro Tag

Niello-Arbeiter: 625 Baht (Stufe 1) pro Tag

Dienstleistungsberufe:

Therapeuten für ganzheitliche Gesundheitsförderung einschließlich Massagetherapie: 460 Baht (Stufe 1) und 475 Baht (Stufe 2) pro Tag

Konditor: 400 Baht (Stufe 1) und 505 Baht (Stufe 2) pro Tag

Front-Office-Angestellte: 440 Baht (Stufe 1) und 565 Baht (Stufe 2) pro Tag

Angestellte im Hotel- und Gaststättengewerbe, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind: 440 Baht (Stufe 1) pro Tag

Damen-Friseure: 440 Baht (Stufe 1), 510 Baht (Stufe 2) und 650 Baht (Stufe 3) pro Tag

Herren-Friseure: 430 Baht (Stufe 1), 500 Baht (Stufe 2) und 630 Baht (Stufe 3) pro Tag

Altenpflege: 500 Baht (Stufe 1) pro Tag.

Die oben genannten Lohnsätze treten 90 Tage nach ihrer Bekanntgabe in der „Royal Gazette“ – der offizielle Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung – in Kraft.