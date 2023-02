Von: Björn Jahner | 18.02.23

BANGKOK: Der internationale Flughafen Suvarnabhumi hat neue Maßnahmen angekündigt, mit denen er den Anstieg der ankommenden Passagiere bewältigen will, da die Zahl der Ankünfte an Bangkoks wichtigstem internationalen Tor nach der touristischen Öffnung Chinas sprunghaft angestiegen ist.

Wie der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) am Freitag mitteilte, hat der Flughafen Suvarnabhumi zahlreiche Maßnahmen ergriffen, mit denen er die Verzögerungen bei der Abfertigung der Passagiere in den Griff beheben will, die bereits zu einer Verbesserung des Serviceflusses geführt haben, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten.

Nach Angaben des Direktors des Flughafens Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn, erhielt der Flughafen im vergangenen Monat Beschwerden über Verspätungen bei der Gepäckausgabe von etwa 30 Flügen pro Tag.

Diese Zahl stellt eine Verbesserung gegenüber dem Dezember dar, als etwa 50 Flüge pro Tag beanstandet wurden. In diesem Monat hat der Flughafen weniger Beschwerden über Verspätungen bei der Gepäckausgabe erhalten, da nur bei 7 Prozent der täglichen Flüge Verspätungen gemeldet wurden, was etwa 15 bis 20 Flügen pro Tag entspricht.

Am 8. Februar wies Verkehrsminister Saksayam Chidchob die Einwanderungsbehörde an, die Abfertigungskapazitäten für ankommende Passagiere in Suvarnabhumi zu erhöhen, um sicherzustellen, dass ankommende Passagiere nicht mit langen Schlangen an den Einwanderungsschaltern oder langen Verzögerungen bei der Gepäckausgabe konfrontiert werden.

Auf Anweisung von Minister Saksayam hat die Luftaufsichtsbehörde eine Reihe von Maßnahmen zur Verringerung der Verspätungen und zur Entlastung der Passagiere ergriffen, die in Maßnahmen zur kurzfristigen und langfristigen Problemlösung unterteilt sind.

Zur kurzfristigen Problemlösung stellen die Bodenabfertigungsunternehmen des Flughafens, THAI Ground (TG) und Bangkok Flight Services (BFS), Personal ein und beschaffen mehr Ausrüstung, womit der sprunghafte Anstieg der Passagierzahlen bewältigt werden soll.

Der von AoT ausgearbeitete Plan sieht außerdem eine vorübergehend verlängerte Frist für die Selbstabfertigung der Fluggesellschaften, die Einrichtung weiterer automatischer Passkontrollstellen und Kioske vor der Einreise sowie die Erweiterung der neuen Prioritätszone und des VOA-Kontrollbereichs im Satellite 1-Gebäude vor, das im September eröffnet werden soll.

Die AoT plant, im November automatische Passkontrollstellen einzurichten, um ausreisende Passagiere mit elektronischen Reisepässen aufzunehmen, was dazu beitragen kann, die Überlastung der Passkontrollbereiche zu verringern.

Für eine nachhaltige, langfristige Problemlösung sucht das AoT nun nach einem dritten Abfertigungsunternehmen, das bei der Lösung der drängenden Probleme helfen soll.

Sobald das Einstellungsverfahren abgeschlossen ist, wird das Amt den Vertrag dem Kabinett zur Genehmigung vorlegen.

Die AoT hat auch eine Lösung für den Mangel an Taxidiensten am Flughafen gefunden, indem sie 3.909 Taxis für den Dienst am Flughafen registrierte. Die Zahl der Taxis werde sich bald auf 4.500 erhöhen, sagte Khun Kittipong. In der Zwischenzeit planen die Flughafenbehörden auch, die Lücke zwischen dem Passagierterminal des Flughafens und dem Gebäude Concourse D zu schließen, indem sie es zu einer Empfangshalle für ankommende Passagiere und Personen mit Visa on Arrival (VOA) ausbauen. Es wird erwartet, dass dort stündlich 2.000 ankommende Fluggäste und 400 Personen mit VOAs empfangen werden können.

Die zweite Phase der langfristigen Lösung des Überlastungsproblems des Flughafens wird derzeit ausgearbeitet, und der Baubeginn ist nach Angaben der AoT für November vorgesehen.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) rechnet in diesem Jahr mit 25 Millionen internationalen Touristen, die 1,5 Billionen Baht einbringen werden. Laut Khun Kittipong ist die Zahl nach der Wiederöffnung der chinesischen Landgrenzen am 8. Januar und der Wiederaufnahme von Gruppenreisen aus China am 6. Februar gestiegen.