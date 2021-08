Neue Machthaber : Wer sind die Taliban?

KABUL: Vor der US-geführten Intervention in Afghanistan im Jahr 2001 führten die Taliban das Land vor allem mit Verboten und Unterdrückung. Seither haben sie sich entwickelt.

Monatelang, ja manche sogar jahrelang, haben sich die Trolle der Taliban auf Twitter ins Zeug gelegt. Sie gaben Kunde davon, wie wunderbar das Leben unter der Herrschaft in den bereits von den Islamisten eroberten Gebieten in Afghanistan war. Sie machten Stimmung gegen die Amerikaner und die afghanische Regierung, attackierten ihre Gegner, lieferten sich virtuelle Wortgefechte mit Andersdenkenden - alles unter dem Schutz der Anonymität, die soziale Medien bieten. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan aber tauschen sie plötzlich ihre nichtssagenden Profilbilder aus - und zeigen öffentlich ihre Gesichter.

Dass die Führung der Islamisten es den Trollen gleichtun und mehr über sich und die Gruppierung öffentlich machen würde, kann man bislang nicht behaupten. Die Taliban waren und sind eine geheimnisumwobene Bewegung. Bislang halten sie es auch weiter so: Abgesehen vom Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar haben sich ihre wichtigsten Anführer trotz der Machtübernahme noch nicht öffentlich in Afghanistan blicken lassen. Weiter gibt es nur Erzählungen darüber, wo sie sich aufhalten - oder Audiobotschaften.

Gegründet wurden die Taliban unter Mullah Omar von Absolventen pakistanischer und afghanischer Koranschulen in der Provinz Kandahar im Süden. Der Begriff Taliban bedeutet «Schüler», speziell Koranschüler. Sie errichteten ab Mitte der 1990er einen islamischen Gottesstaat - und mit diesem kehrten in dem Land mittelalterliche Zustände ein. Musik, Fernsehen, Internet - verboten. Frauen durften nicht mehr arbeiten und nur noch verschleiert in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds das Haus verlassen.

In der Öffentlichkeit war für sie lautes Sprechen oder Lachen verboten. Mädchen wurden vom Schulunterricht ausgeschlossen. Männer mussten Turban und langen Bart tragen. Die Sittenpolizei verprügelte jene auf offener Straße, die gegen diese Regeln verstießen. Die Willkürherrschaft kannte keine klaren Gesetze und einklagbaren Rechte. International waren die Taliban geächtet. 2001 wurde ihr Regime durch den US-Einmarsch gestürzt.

Die Führung und Politik der Taliban hat sich seither merkbar entwickelt. Seit den Verhandlungen mit den USA unter US-Präsident Donald Trump über einen US-Truppenabzug hat sich die einst international isolierte Bewegung zum diplomatisch anerkannten Verhandlungspartner gemausert. Und seit ihre Machtübernahme in Kabul schlagen sie eine weichere Linie ein - zumindest bis jetzt.

Organisatorisch sind die Taliban laut dem Afghanistan-Experten Thomas Ruttig von der Kabuler Denkfabrik Afghanistan Analysts Network ein «Netzwerk von Netzwerken». Nichtsdestrotz seien sie stark hierarchisch organisiert. Der Taliban-Chef Haibatullah Achundsada trägt den Titel «Amir ul-Momenin», Oberhaupt der Gläubigen. Er entscheidet alleine und ist nicht absetzbar.

Der sogenannte Führungsrat, in dem alle politischen Diskussionen geführt werden, berät den als konservativ geltenden Geistlichen Achundsada. Der Führungsrat hatte unter Mullah Omar ursprünglich zehn Mitglieder. Heute soll er auf geschätzt 30 oder mehr Mitglieder angewachsen sein, deren Autorität auch religiös legitimiert ist.

Auch wenn die Taliban sich entwickelt hätten, so seien die personellen und politischen Veränderungen nur graduell, sagt Ruttig weiter. Führer der ersten Generation seien mittlerweile gestorben oder im Kampf getötet worden, doch im Führungsrat herrsche mehr Kontinuität als Wandel. Innerhalb der Bewegung dominierten ältere Geistliche, Paschtunen aus der Provinz Kandahar. Seit mehreren Jahren allerdings rückten zunehmend Nicht-Paschtunen in die mittlere Führungsebene auf.

Neben den Kandaharis stellen die Hakkanis eine zweite wichtige Gruppe innerhalb der Bewegung. Das Hakkani-Netzwerk soll vor allem in Südostafghanistan agieren, wurde aber immer wieder beschuldigt, hinter den grausamsten Anschlägen in der Hauptstadt Kabul zu stecken. Daneben gibt es noch eine salafistische Fraktion, die vor allem in den Provinzen Kunar und Nuristan zu verorten ist.

In den vergangenen Jahren blieb die Bewegung ungeachtet vieler Versuche, sie zu spalten, überraschend geschlossen. Der Afghanistan-Experte Ibraheem Bahiss der Denkfabrik International Crisis Group sagte jüngst in einem Podcast, das liege einerseits an der historischen Entwicklung der Bewegung. Sie sei nach dem Modell eines Emirats aufgebaut und man habe von Tag eins an versucht, ihren Reihen religiöse Gehorsamspflicht zu vermitteln, also praktisch blinden Gehorsam gegenüber der Führung.

Andererseits habe sie sich als eine Aufstandsbewegung nicht mit grundsätzlichen Fragen der Regierungsführung beschäftigen müssen, so Bahiss. Sie seien in der Lage gewesen - etwa in der Frage, wie lange Mädchen die Schule besuchen dürfen - mehrdeutig zu sein und lokalen Kommandeuren jene Politik zu erlauben, die sie für richtig hielten.

Nun, nach ihrem militärischen Sieg, stehen die Islamisten vor einer großen Herausforderung: Sie müssen das gesamte Land - ein Land, das sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert hat - regieren und diese grundlegenden Fragen für das ganze Land beantworten.

Ruttig erklärt, eine Unterteilung der Taliban in moderate versus radikale sei künstlich und vielmehr eine westliche Projektion. Zur Zeit ordneten sich alle dem einigenden politischen Ziel der Machterringung und Machtkonsolidierung unter. Allerdings könnten sich sehr wohl Differenzen in der praktischen Politik entwickeln - etwa bei Fragen, wie man sich gegenüber der eigenen Bevölkerung verhalten wolle oder mit der internationalen Gemeinschaft umgehe.

Den jungen Taliban-Fußsoldaten wird innerhalb der Bewegung wenig Einfluss nachgesagt. Die vielen jungen Kämpfer der Islamisten könnten allerdings in der Zukunft zu einen Problem werden, sagte Bahiss. Sie glaubten der Propaganda, das «Islamische Emirat» der 1990er-Jahre sei die perfekte Version einer Regierung und erwarteten daher, dass die Führung nun die genau die gleichen Regeln wie damals umsetze.

Das könne eine große Herausforderung werden, wenn die Taliban-Führung ihre Herrschaft diesmal anders angehen wollte. Allerdings bezweifeln weiter viele Afghanen, dass sich die Islamisten wirklich geändert haben.