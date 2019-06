Von: Björn Jahner | 22.06.19



BANGKOK: Die German Sport & Lifestyle Co., Ltd. (GSL), der exklusive Lizenznehmer von Puma in Thailand, startet den Verkauf der neuen Puma Herbst-/ Winterkollektion und der exklusiven Designer-Sommerkollektion 2019 in über 250 Verkaufsstellen in Thailand und Macau (China).

Mit neuen Kollektionen aus den Bereichen Sportstyle, Puma Select, Puma Running und Puma Training sowie Puma Motorsport und Puma Kids erreicht der deutsche Sportartikelhersteller eine neue Dimension im Sport-Lifestyle-Segment. Erstmalig auf dem thailändischen Markt angeboten werden neue Technologien wie Puma Hybrid und limitierte Designer-Kollektionen von Selena Gomez, Louis Hamilton, Cara Delevingne und vielen anderen.

Mehr Infos auf der Webseite von German Sport & Lifestyle.