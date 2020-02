Von: Björn Jahner | 22.02.20

In allen Adidas-Filialen der German Sport & Lifestyle Company sind die neuen Kollektionen der deutschen Sport- und Fashion-Marke eingetroffen. Foto: Jahner

PATTAYA: Die German Sport & Lifestyle Company Limited (GSL) mit Sitz in Pattaya präsentiert in allen ihren GSF Stores und Store-in-Store-Konzepten in Thailand die neuesten Adidas- und Motorsportkollektionen.

Ebenfalls eingetroffen sind exklusive Kollektionen von Porsche Design und Thomas Sabo, die in den thailandweiten Filialen der beiden Premiummarken ab sofort erhältlich sind. Alle Produkte können auch online bei TBS24.com versandkos­tenfrei in der ASEAN-Region bestellt werden.